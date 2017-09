Roma, Di Francesco: "Con l'Atletico partita già determinante per la qualificazione"

Scocca l'ora del debutto in Champions League per Di Francesco: la Roma domani sera affronta l'Atletico Madrid all'Olimpico (diretta tv su Premium Calcio 1 HD). Ecco le parole del tecnico giallorosso alla vigilia del match.



"Vorrei vedere una squadra determinata, con la voglia di arrivare al risultato come quella che affronteremo. Sarà una battaglia e un po' dovremo adeguarci all'Atletico. Spero in un esordio positivo, bisogna partire con il piede giusto. Nelle ultime Champions la Roma ha vinto poche partite e il match può essere già determinante per la qualificazione".



"L'Atletico ha una sua identità dal punto di vista fisico, tecnico e mentale: non è forse tanto bello esteticamente ma molto pratico e sa raggiungere i suoi obiettivi come dimostrano le 2 finali in 4 anni. Simeone è un grandissimo allenatore".



"Dobbiamo ragionare da squadra, da quando sono arrivato sto cercando di inculcarlo nella testa dei giocatori, rimanendo compatti in fase difensiva e offensiva. E' possibile che uno tra Florenzi e Bruno Peres giochi, non ho ancora deciso. Mi auguro di avere Schick a Benevento: ha bisogno di mettere minuti nelle gambe ma sono contento che il suo infortunio sia meno grave del previsto".



"Può essere un vantaggio non aver giocato con la Samp perché abbiamo preparato meglio la sfida di domani, ci siamo riposati e non abbiamo viaggiato. Ma tanti giocatori dell'Atletico si sono riposati con il Valencia. Quindi è un vantaggio relativo".



"Dobbiamo cercare di sfruttare al meglio le loro carenze attraverso il gioco e le idee. Dobbiamo essere come loro sul piano della battaglia, dell'aggressività e abbiamo le qualità per fargli male. Strootman è un leader, abbiamo bisogno di gente come lui che sa prendersi le responsabilità e trascinare i compagni. E' necessario dare tutto quello che si ha".