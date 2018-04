Roma, Di Francesco: "Con il Barcellona non dobbiamo perdere la nostra identità"

Di Francesco ha già in mente la 'ricetta' anti-Barcellona. "Giocare al Camp Nou come Mourinho fece nel 2010? Non credo di avere questo atteggiamento tattico e non penso che affronteremo il Barça in quel modo. Non dobbiamo perdere la nostra identità. Anche se loro potranno abbassarci grazie alla grande qualità del palleggio, noi non dobbiamo fare una gara d'attesa ma cercare di arrivare nella loro metà campo" le parole del tecnico della Roma, a margine della premiazione per la Panchina d'oro vinta da Allegri, sui quarti di Champions League.



Il tecnico non sembra dunque preoccupato: "Come fermare Messi? Lo ritengo il giocatore più forte al mondo ma dal mio punto di vista non esiste una marcatura a uomo, bensì una particolare attenzione. Sarà una bellissima sfida, siamo molto soddisfatti e contenti di esserci, ma non andremo lì a fare una passeggiata. Dovremo scendere in campo con grande autorità e senza paura".



Prima però c'è la partita con il Bologna al Dall'Ara sabato alle 12:30: "Come abbiamo superato il periodo di difficoltà? Lavorando sulla testa dei giocatori e cercando di migliorare alcune cose in campo. Ora però non dobbiamo fermarci: serve concentrazione per mantenere le distanze dalle altre squadre in lotta per la Champions. Terzo posto come uno scudetto? No, anche se è un traguardo importante".