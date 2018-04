Roma, Di Francesco: "Ballottaggio Under-Schick"

Meno uno al grande appuntamento di Champions League. La Roma è attesa domani dall'andata delle semifinali contro il Liverpool e alla vigilia il primo pensiero di Di Francesco va ad Anfield, lo stadio che ospiterà il primo round: "Immagino già l'atmosfera, l'ambiente al quale non siamo abituati, con i tifosi vicinissimi al campo. Anche questa è la bellezza del calcio inglese".



I giallorossi si sono qualificati grazie all'impresa contro il Barcellona: "È fondamentale essere ancora più squadra e fare una grande prestazione a livello di collettivo, contro una formazione con caratteristiche diverse per ritmo e intensità. La filosofia di Klopp mi piace molto: sono contento e allo stesso tempo preoccupato di affrontarlo, mi avvicino alla sua idea di calcio. Lui però ha dimostrato molto più di me".



Il tecnico dà poi una possibile chiave di lettura del match: "Il Liverpool sarà molto aggressivo, sono i più bravi a verticalizzare subito quando recuperano palla. Un palleggio esasperato potrebbe facilitarli anche se noi veniamo qui per giocare a calcio cercando di sfruttare i loro punti deboli. i concetti sono nati da tempo e mentalmente abbiamo acquisito maggiore forza. Mi auguro di poter riportare in campo questa forza mentale".



Sulla formazione: "Giocherà uno tra Schick e Under, hanno il 50% di possibilità. Difesa a 3 o 4? La squadra ha assimilato entrambi i moduli ma non dico in che modo scenderemo in campo. L'importante comunque è mantenere la nostra filosofia e mentalità. La differenza la farà la capacità di rimanere corti in fase difensiva e offensiva".



Il pericolo numero uno sembra essere l'ex Salah: "Strootman ha detto che c'è un piano tattico per fermarlo? E' diventato più napoletano che olandese (ride ndr). Non abbiamo preparato la partita su un solo elemento, sono contento di avere giocatori giovani come Ünder, che ha grandissima prospettiva. Non ho mai pensato di allenare Salah. Dico sempre ai ragazzi che bisogna guardare avanti, non indietro".