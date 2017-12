Roma, Di Francesco: "Alla pari fino al loro gol"

Eusebio Di Francesco non la prende così male. La Roma, del resto, è in piena corsa per gli ottavi nonostante la sconfitta contro l'Atletico Madrid. Ecco le dichiarazioni del tecnico a Premium Sport.



"Non dimentichiamoci contro chi abbiamo giocato. Abbiamo giocato alla pari dell'Atletico fino al gol, siamo stati troppo imprecisi soprattutto nell’ultimo passaggio per andare a fare gol. Loro hanno creato pochissimo nel primo tempo, poi nella ripresa hanno avuto più cattiveria. L’euforia fa bene, la presunzione no. Se non si perde è meglio, ma queste sconfitte intelligenti possono farci crescere. Abbiamo sbagliato troppo per le qualità che abbiamo anche se tutte le squadre faticano quando affrontano l’Atletico Madrid. Ma la squadra ha dimostrato di sapersela giocare e ha dimostrato grande carattere".



"Questa squadra può migliorare ancora perché quando riesci a essere aggressivo in questi campi importanti poi la qualità esce fuori. Dzeko non segna da oltre un mese? Segnerà e cercherà di mettersi ancora di più a disposizione della squadra. Non deve pensare troppo al gol, perché più ci pensi e peggio è, però è chiaro che la mancanza di gol condiziona un attaccante".



"Qualcuno dirà che ho fatto troppo turnover? Io rispondo con i risultati e con i fatti. Se l’Atletico ci avesse messo sotto dal primo minuto allora accetterei questa critica ma non è successo. Siamo mancati solo nel finale, però io non devo risposte a nessuno, devo pensare solo ai miei giocatori che devono mantenere questa mentalità e non pensare di essere diventati bravissimi”.