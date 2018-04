Roma, Di Francesco: "Abbiamo il dovere di provarci col Barça"

Un Olimpco tutto esaurito proverà a spingere la Roma all'impresa contro il Barcellona dopo il 4-1 subito nell'andata dei quarti di Champions al Camp Nou. "La gente potrà essere la nostra arma in più, ma dobbiamo essere noi a trascinare i tifosi con una grande prestazione sportiva, tecnica ed emotiva per onorare i colori che indossiamo" chiarisce Eusebio Di Francesco alla vigilia del match.



Il tecnico non nasconde la difficoltà della gara ma carica i giocatori: "Dobbiamo affrontarla con amore, è l’occasione di dimostrare di voler fare qualcosa di importante. Dobbiamo crederci alla fine e sperare di fare il miracolo o qualcosa di veramente impensabile. Sarà difficilissimo, ma abbiamo il dovere di provarci. Per questo scenderà in campo la formazione migliore, poi penseremo al derby di domenica contro la Lazio. Messi? Cercheremo di togliergli le linee di passaggio, in qualsiasi posizione di campo si trovi".



Sull'undici anti-Barça: "Potrebbe esserci spazio per Schick, perché ha nel DNA il gol, anche se ne ha fatti pochi in stagione. Under sarà tra i convocati se oggi sarà tutto a posto. Perotti è indisponibile, la speranza è di riaverlo nel derby".



Dopo la sfida con la Fiorentina Di Francesco aveva chiesto più intensità ai suoi in settimana: "A Roma è facile mettere tutti contro tutti. Il mio pensiero era all’ultimo allenamento in cui ero arrabbiato perché facevamo pochi gol sulle conclusioni in porta. Le cose che possono sembrare facili e semplici le riporti in partita. Con i viola sono mancati cattiveria e cinismo. Comunque non è vero che la squadra non fa ciò che voglio".



"Sento parlare di mentalità vincente - conclude l'ex allenatore del Sassuolo - ma qui si è vinto pochissimo e c’è stata poco in passato. Si crea col tempo, creando senso di appartenenza. La gente si trascina con i risultati e non con le chiacchiere: dobbiamo migliorare tutti. Non dobbiamo dare adito alle scuse delle radio e dei giornalisti".