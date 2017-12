Roma, De Rossi: "Spalletti ha fatto qualche casino qui, c'era un clima particolare con Totti"

Alla vigilia della sfida di Champions contro il Qarabag Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa insieme a Di Francesco. Impossibile non partire dall'espulsione rimediata a Genova: "La manata a Lapadula? Ho chiesto scusa, di più non posso fare, se potessi tornerei volentieri indietro. Adesso sono concentrato sulle prossime partite e quella che abbiamo domani è davvero importante. Pensare a quanto accaduto col Genoa non aiuterà né me né i miei compagni".



"Mi ha fatto molto piacere lo striscione esposto dalla Curva Sud" ha quindi aggiunto il centrocampista della Roma in riferimento alla scritta in suo favore mostrata dal settore caldo del tifo giallorosso nella gara con la Spal: "I tifosi sono sempre stati chiari e fermi nello schierarsi dalla mia parte nei momenti di difficoltà. Sono stato felice. Cosa posso promettere? No, promesse meglio non farne, soprattutto nel calcio dove non tutto dipende da te, anche se domani sera dipenderà da noi".



E in effetti ai capitolini basterà battere il Qarabag per assicurarsi gli ottavi di Champions: "Sarà un passaggio fondamentale per la nostra dimensione europea. Ci è già capitato di passare la fase a gironi, abbiamo battuto Real Madrid e Lione agli ottavi, ma andare avanti in un girone del genere, di grande spessore, non me lo ricordo. Sarebbe veramente una bella immagine da esportare in Europa. Spero di ricordarla alla fine come una delle serate migliori della mia carriera in Champions League".



I pronostici estivi potrebbero dunque essere ribaltati: "Avevo ragione a dire che sarebbe stato complicato sostituire Spalletti, ma non ho detto che era impossibile. Lo dimostra il nostro cammino, i risultati sono sotto gli occhi di tutti, e mi sembra che i primi sei mesi di Di Francesco siano i migliori primi sei mesi in assoluto, nemmeno Spalletti al suo ritorno aveva fatto così bene".



Non manca un riferimento alla vicenda che ha tenuto banco nella Capitale quando c'era l'attuale tecnico dell'Inter: "Spalletti qualche casino a Roma lo ha fatto l'anno scorso, lo sapete c'era un clima particolare con Francesco (Totti, ndr) e ne abbiamo risentito un po' tutti, ma quando ho detto quelle cose ci tenevo a puntualizzare la bontà del suo lavoro".



Spazio quindi al futuro e alla lotta per ilt ricolore: "Dire 'non smetto finché non vinciamo lo scudetto' sarebbe da folli. Io spero di vincerlo il più presto possibile, e sicuramente se vedessi che non c'è proprio possibilità di vincerlo magari avrei già smesso, sarei già da un'altra parte a fare un'altra esperienza. E invece secondo me non è così impossibile che succeda. Ho sempre detto che vorrei smettere prima di iniziare a non farcela più, a non divertirmi più. Per quello che ho fatto e per come sto a casa non sarei legato a questo lavoro a tal punto da farlo stando male. Sinceramente quest'anno mi diverto, sto bene".



Chisura dedicata alla possibilità di essere in campo quando sarà inaugurato il nuovo impianto di Tor di Valle, che domani dovrebbe ricevere il via libera alla costruzione. "Fermo restando che lo stadio di proprietà è una cosa molto importante per la Roma, non è però oggi la nostra priorità Il futuro immediato lo costruiamo domani sera, mentre per fare uno stadio ci vogliono 3-4 anni. Nel 2021 poi avrei 38 anni, mi sembra un po' difficile anche se onestamente sia mentalmente che fisicamente sto bene. Poi però servono tante altre qualità per continuare a giocare a 38 anni, e io non so se le avrò".