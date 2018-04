Roma, De Rossi: "Possibile un'altra rimonta"

Daniele De Rossi da capitano ci mette la faccia e lancia un avvertimento al Liverpool: non è ancora finita. "Ci possiamo aggrappare a quello fatto nei quarti di finale che ci dice che non è impossibile. Abbiamo il dovere di provarci per noi e per la gente che vuole bene alla Roma" le parole a Premium Sport anche se nota differenze rispetto ai quarti di finale: "Col Barcellona però eravamo stati sfortunati e c’erano stati episodi dubbi, oggi abbiamo iniziato bene, poi abbiamo sofferto molto la loro velocità. La sensazione dopo Barcellona era che potevamo giocarsela, oggi c’è stato un black out totale ma questo ci servirà. Però i gol da rimontare sono sempre tre, il Barcellona è forte come il Liverpool, noi siamo gli stessi, lo stadio sarà lo stesso e sappiamo che non è impossibile. Dobbiamo prendere questa gara da insegnamento".



Il centrocampista non può che spendere complimenti per Salah: "L’ho visto bene, lo conosciamo e sappiamo che è un grande giocatore oltre a essere una grande persona. A parte per stasera sono felice per lui, per quello che sta facendo, è migliorato molto e sta diventando decisivo negli ultimi 16 metri".



La Roma è stanca per anche per la corsa Champions in campionato? "Stiamo lottando con due super squadre. L’Inter sta facendo benissimo e la Lazio sta sorprendendo tutti. La stanchezza non è fisica, abbiamo una rosa ampia, forse mentalmente la Champions un pochino ti può distrarre ma non possiamo mollare, sapendo che entrambe le competizioni sono ugualmente importanti".



Infine, sul ritorno all’Olimpico: "Non c’è niente da dire, non c’è bisogno di caricare i tifosi, col Barcellona ci credevano da subito dopo l’andata e noi dobbiamo inseguire un risultato che non è impossibile".