Roma, De Rossi: "I rigori? Non era facile vederli"

È un mix di delusione e orgoglio Daniele De Rossi quando si presenta ai microfoni di Premium Sport dopo l'eliminazione subita per mano del Liverpool e decisa anche da chiari errori arbitrali che hanno sfavorito i giallorossi, ma il capitano giallorosso, a differenza di quanto fatto da Buffon dopo Real-Juventus, non fa polemiche: "I due rigori non concessi? Dal campo ho visto chiaramente quello di mano, ho chiesto a Dzeko e lui mi ha detto che forse non l’aveva presa con la mano, quindi sono stato zitto. Ma se l’ho visto solo io forse non era così facile vederlo. L’altro invece mi sembrava fuorigioco netto di due metri, poi invece abbiamo visto che era regolare, però conta poco".

"Queste partite durano 180 minuti e pesa tutto - ha continuato De Rossi - Siamo andati un po’ in bambola all’andata e lo dimostra questa partita perché abbiamo reagito allo svantaggio alla grandissima. I rigori avrebbero cambiato l’inerzia, poi magari non saremmo passati, ma siamo andati vicini a quello che ci eravamo immaginati. Cosa ho detto a fine partita? Nello spogliatoio ho ringraziato i miei compagni, sono molto orgoglioso di loro e per rendere ancora più memorabile questa cavalcata bisogna rifarla la Champions: l’anno prossimo bisogna farla come un qualcosa da voler provare a vincere perché abbiamo visto che non siamo così inferiori agli altri".

"La Roma deve aumentare la sua dimensione europea - ha detto ancora il capitano - la semifinale deve farla ogni 3 anni non ogni 30 anni. Ma io sono orgoglioso dei compagni e dei tifosi: si è ricreato qualcosa che non vedevo da quando ero bambino. È stata una serata piena di amore e di romanismo. Ora siamo un tutt’uno coi tifosi, li abbiamo riconquistati e dobbiamo continuare insieme a loro. Col Barcellona siamo scesi in campo convinti di potercela fare, così come questa sera dove ci siamo andati vicino. Questa mentalità la fa la società, il mister e i giocatori: l’importante è che rimanga questa intelaiatura per continuare a sognare, anche in campionato. Questa non è una squadra che può stare a 20 punti da Juve e Napoli”