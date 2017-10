Roma, De Rossi: "Conte è un mostro, un animale da campo"

Chelsea-Roma si avvicina e Daniele De Rossi ne approfitta per omaggiare Antonio Conte, l'allenatore dei Blues ed ex c.t. della Nazionale. Ecco le principali dichiarazioni del capitano giallorosso riportate dalla Gazzetta dello Sport.



"Mi ha folgorato, l’ho detto tante volte. Non è facile essere un suo giocatore, ma è bello esserlo. Prima dell'Europeo Conte mi chiamò e mi disse: 'Se sei al cento per cento punto tutto su di te, altrimenti non ti convoco'. Amo le persone così, chi dice la verità. Tatticamente è un mostro, un animale da campo. Se un giorno dovessi fare l’allenatore prenderei molto da lui, da Spalletti e da Luis Enrique".



"L’esperienza all’Europeo è stata forte, Conte mi ha fatto tornare a credere di poter fare il calciatore in una certa maniera, di potermi allenare a ritmi bestiali. Oltre all’affetto mi è rimasta questa controprova qui. Perché con lui o ti ammazzi di lavoro e tieni certi ritmi o non vai avanti"