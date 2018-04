Roma, Cassano: "Schick fenomeno, Di Francesco fantastico"

Prima di Roma-Barcellona, Antonio Cassano aveva rilasciato un'intervista alla televisione ufficiale giallorossa parlando quasi da indovino: "L'Olimpico è sempre particolare, se parti e fai gol allora si accende. Non devi aspettarli, devi giocare come all'andata: se ti va nel modo giusto c'è la possibilità di rimontare". E alla fine è andata proprio come da pronostico.



FantAntonio si era precedentemente ritrovato con Totti a Trigoria: "Sono passati tredici anni dall'ultima volta e mi sono emozionato, tante cose sono cambiate ma altre no. Francesco è un collante importante per il futuro della Roma, quando parla tutti lo ascoltano. Ma io proprio non riesco a vederlo in giacca! Con gli scarpini ci faceva divertire e si divertiva". Cassano poi ha pronosticato un luminoso futuro per Patrik Schick: "Nei prossimi 10-12 anni farà la differenza a livello internazionale, ha un talento da fenomeno. È un ragazzo serissimo, vedrete che vi farà tanto divertire".



Infine, complimenti anche per Di Francesco: "Allenare a Roma, con la pressione di Roma è diverso dal resto d'Italia e del mondo. Eusebio ha grande personalità e sta portando le sue idee cercando di dare la sua impronta. Ragazzo per bene e allenatore fantastico".