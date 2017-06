Roma, buona la prima: 1-1 col Porto. Manchester City a valanga, sorpresa Monaco

La Roma può sorridere: la sfida di andata dei preliminari di Champions League - grande esclusiva di Premium Sport - contro il Porto, all'Estadio do Dragao, finisce 1-1. Un risultato molto positivo in vista della sfida di ritorno, in programma tra sei giorni all'Olimpico. I giallorossi passano in vantaggio al 21', grazie all'autorete di Felipe. Strada in discesa, dunque, fino all'espulsione - per doppio giallo - di Vermaelen, arrivata a quattro minuti dalla fine del primo tempo. Nella ripresa il Porto domina e schiaccia gli ospiti nella loro metà campo. La Roma resiste fino al 61', quando Emerson si rende colpevole di un fallo di mano in area. Dal dischetto va André Silva e non sbaglia. La squadra di Spaletti lotta fino alla fine in dieci e porta, comunque, a casa un pari che vale oro.

Nelle altre gare d'andata, il Manchester City di Pep Guardiola strapazza 5-0 lo Steaua Bucarest in Romania. In gol Silva, Nolito e Aguero (tripletta), con l'argentino che sbaglia pure due calci di rigore. Molto bene anche Borussia Monchengladbach e Monaco. I tedeschi superano 3-1 in trasferta lo Young Boys, mentre i monegaschi vincono 2-1 al Madrigal sul Villarreal. Celtic senza pietà contro gli israeliani dell'Hapoel Be'er Sheva: 5-2 il risultato finale a Celtic Park. Successi anche Copenaghen (1-0 all'APOEL Nicosia), Legia Varsavia (2-0 al Dundak) e Ludogorets (2-0 al Viktoria Plzen). Infine. si chiudono sull'1-1 sia Ajax-Rostov sia Dinamo Zagabria-Redbull Salisburgo.