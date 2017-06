Roma, Bruno Peres: "Tifo per la sconfitta della Juventus in Champions"

Non tutti alla Roma faranno come Luciano Spalletti che ha dichiarato di tifare per la Juve nella finale di Champions. Bruno Peres si augura apertamente il ko bianconero a Cardiff: "La Juventus è una bella squadra, ha fatto bene, sbagliando poco, quindi ha meritato di vincere. Però noi tifiamo affinché non riescano a fare il triplete, così siamo contenti". Del resto l'esterno brasiliano ha giocato con la maglia del Torino dal 2014 al 2016 ed evidentemente sente ancora molto la rivalità con il club di corso Galileo Ferraris.



Il terzino, a margine della presentazione del progetto "Briswa - The Ball Rolls in the Same Way for All" sul problema del razzismo nel mondo del calcio e dello sport, si è poi soffermato anche sulle ultime esclusioni dalla formazione titolare: "Come me lo spiego? Dovreste chiedere a Spalletti. Ha deciso di cambiare modulo, io lo rispetto e resto a disposizione continuando a lavorare per essere sempre pronto per aiutare i compagni e dare una mano alla squadra".



"Lo striscione dei tifosi della Lazio per Totti? Anche se sono i nostri rivali, sanno che è un grande calciatore e un esempio per tutti, ha meritato tutto quello che ha avuto in carriera. Siamo contenti dello striscione, nessuno se lo aspettava però è stato bello .Il futuro del capitano? Abbiamo ancora un'ultima partita (col Genoa, ndr) che è importante vincere per noi, poi Francesco parlerà di tutto" ha concluso Bruno Peres. ,