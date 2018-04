Roma, arrestati due tifosi: grave un supporter del Liverpool

In manette con l'accusa di tentato omicidio. Due tifosi della Roma di 25 e 26 anni sono stati arrestati dopo il grave ferimento fuori dallo stadio di Anfield di un fan del Liverpool, un 53enne di origine irlandese, le cui condizioni sono state definite critiche. L'aggressione si è verificata nel corso degli scontri prima del match di Champions League.



Oltre ai due, sono stati fermati altri sette per danneggiamenti, possesso di droga o armi offensive e altro. I Reds si dicono "scioccati e inorriditi" per l'agguato. "I nostri pensieri, in primo luogo, sono per la vittima e la sua famiglia in questo momento molto traumatico: offriremo loro il nostro pieno supporto", afferma la società in un comunicato aggiungendo che "il club è stato in collegamento con i servizi di emergenza da quando si è verificato l'incidente e continuerà a farlo".

LA ROMA: "COMPORTAMENTO VILE"

"L'AS Roma condanna con la massima fermezza il comportamento aberrante di una piccola minoranza di tifosi che ad Anfield ha fatto vergognare il club e la stragrande maggioranza dei sostenitori giallorossi perbene". Così in una nota, pubblicata sulla versione inglese del sito ufficiale, il club capitolino biasima gli incidenti scoppiati al termine del match di Champions e che hanno portato al ferimento di un sostenitore del Liverpool. "Nel calcio non c'è posto per questo tipo di comportamento vile - si legge ancora - e il club sta ora collaborando con il Liverpool, l'Uefa e le autorità. I pensieri e le preghiere del club - conclude il comunicato - sono con il 53enne tifoso del Liverpool in questo momento ospedale e la sua famiglia".