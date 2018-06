Roma, Alisson: "Passiamo al 50%, l'interesse del Real fa piacere"

Alisson è uno dei giocatori dal rendimento migliore della Roma in questa stagione, il brasiliano crede nell'impresa in Champions League: "Conosciamo la nostra vera forza, in casa non abbiamo mai subito gol in Europa. Abbiamo il 50% di passare il turno contro il Liverpool e andare in finale" le parole alla Gazzetta dello Sport.



Il portiere racconta come si è sentito dopo la pesante sconfitta dell'andata: "Dopo il 5-0 una delle peggiori sensazioni della mia carriera, c'era un senso di impotenza. Dopo la partita sono stato male due giorni, per fortuna ci siamo rialzati con il Chievo. Dopo il primo gol Reds siamo calati fisicamente e mentalmente, può essere che il sistema di gioco abbia contato ma ciò che determina tutto è l'atteggiamento".



Alisson racconta le differenze tra Di Francesco e Spalletti: "Anche il secondo è bravissimo ma gli manca un po' di gestione positiva nella gestione dello spogliatoio, una gestione che faccia crescere la squadra. Guidare uno spogliatoio è difficile e questo manca a Spalletti".



Infine, sul futuro: "Mi fa piacere l'interesse di Real Madrid e Liverpool e non so cosa succederà. Conosco il mio valore ma penso solo al presente, a come finire la stagione nel migliore dei modi. Anche quando ero all'Internacional, avevo trattative con la Roma, ma pensavo solo a fare bene. Ho giocato sei mesi col contratto già firmato con i giallorossi, eppure ho vinto lo stesso".