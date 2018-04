Roma, Alisson: "Abbiamo dato una lezione di gioco al Barcellona"

Alisson torna sul 'miracolo' della Roma in Champions League in un'intervista a Sport Tv. "Abbiamo disputato una partita perfetta dando una lezione di gioco al Barcellona. È stata una serata storica per il club, e sono onorato di aver fatto parte di questo evento. La città è in festa" le parole del portiere brasiliano.



Il numero 1 giallorosso rivela poi come ha passato la notte del trionfo: "Ho dormito poco, sono andato a letto alle 5 di mattina per rivedere la gara". Un'altra rivelazione su quanto avvenuto prima del match: "Tutta la settimana abbiamo visto e rivisto la sfida dell'andata, nella quale abbiamo capito che potevamo giocarcela, avevano solo Messi in più. Sapevamo che dovevamo essere perfetti".



"Al Camp Nou siamo stati penalizzati anche da due autogol - aggiunge Alisson - e da una decisione dell'arbitro. Ma poi tutti noi credevamo tanto che sarebbe stato possibile fare l'impresa, e il destino questa volta ci ha premiato con due reti proprio di chi aveva fatto autogol all'andata (Manolas e De Rossi ndr)".



Tutto è andato secondo i piani: "Siamo stati ottimi dal punto di vista difensivo, loro non hanno mai avuto un'occasione vera da gol, mentre noi potevamo farne altri. L'avevamo preparata in modo da segnare subito e poi non subire, ed è andata così. È stata una soddisfazione enorme conquistare questa qualificazione, per noi, per il club e per la tifoseria".