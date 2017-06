Rio Ferdinand contro Sergio Ramos: "Deve solo vergognarsi"

Rio Ferdinand all'attacco di Sergio Ramos. L'ex difensore del Manchester United e della nazionale inglese non usa mezzi termini nei confronti del centrale del Real Madrid, nel mirino per aver 'provocato' l'espulsione di Cuadrado, che ha ricevuto il secondo giallo per un pestone involontario nei confronti del rivale, caduto a terra dolorante.



"Ramos deve solo vergognarsi. Se mio figlio mi vedesse fare una cosa del genere io non riuscirei a guardarlo negli occhi" le parole a BT Sport. Ferdinand comunque riconosce il valore tecnico del 31enne campione d'Europa: "E' un giocatore di classe mondiale da molto tempo sia nel club che in Nazionale".