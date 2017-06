Ricavi Champions 2015/16, 1,3 miliardi di euro ai club: la Juventus sul podio con 76,2 milioni

Pioggia d'oro sulle 32 squadre che l'anno scorso hanno preso parte alla Champions League e che si sono suddivide una 'torta' di 1,345 miliardi di euro, con un aumento di 315 milioni rispetto alla stagione precedente. Sono questi i dati diffusi oggi dall'Uefa che ha reso nota la distribuzione dei ricavi (per bonus di partecipazione, premi per i risultati ottenuti nel girone, market pool e diritti tv) relativi alla Champions e all'Europa League della stagione 2015/16.



Per quanto riguarda la massima competizione continentale, le squadre che hanno incassato di più sono state il Manchester City (83,8 milioni), Real Madrid (80), Juventus (76,2) e Paris Saint-Germain (70,8). Non può certo lamentarsi la Roma che, pur essendo uscita negli ottavi di finale, ha portato a casa la bellezza di 68,461 milioni, addirittura più di club blasonati come il Barcellona (56,5 mln), Bayern Monaco (64,3), Arsenal (53,4), e in linea con corazzate come il Chelsea (69,1) e Atletico Madrid (69,6).



Più contenuti, gli introiti per le 56 squadre che hanno partecipato all'Europa League: la Lazio, considerando anche il 'paracadute' di 13,8 milioni per l'uscita anticipata dalla Champions, ha portato a casa quasi 30 milioni (29,2 milioni), il Napoli si è dovuto accontentare di 12,5 milioni, la Fiorentina di 11,1.