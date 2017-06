Reina: "Sogno una finale di Champions con il Napoli"

In ritiro con la nazionale spagnola in vista delle qualificazioni mondiali, Pepe Reina ha parlato a una tv locale anche di Napoli: "E' una città particolare che ti incanta. All’inizio, magari, fai fatica ad abituarti. Poi, però, te ne innamori e stai benissimo". Il portiere, 34 anni, ha svelato il suo grande obiettivo di club: "Siamo una squadra che può arrivare lontano, sogno una finale di Champions League. Ho già avuto la possibilità di giocarne una contro il Milan. All’epoca militavo nel Liverpool, ma fu una partita strana e andò male".



Infine, un accenno agli inizi come giocatore e le prospettive future: "La mia infanzia non è stata come tutte le altre perchè arrivai nelle giovanili del Barcellona e non fu facile, mi mancavano famiglia e amici, ma sognavo di diventare un giocatore professionista. Ci sono riuscito e non ho intenzione di mollare. Voglio godermi le soddisfazioni che mi sta offrendo la mia lunga carriera”.