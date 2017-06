Real, Zidane: "Ronaldo sta bene, per fortuna non c'è Maradona"

Il Real Madrid è campione in carica, a differenza del Napoli è abituato a queste grandi sfide, ma Zinedine Zidane non si fida degli azzurri: “Sarà importante non subire gol ed essere consapevoli di quello che abbiamo fatto nell’ultimo periodo - ha detto il tecnico dei blancos - Questa è una sfida da 50-50. Giochiamo la prima in casa e sappiamo che il Napoli ci può mettere in difficoltà, dovremo solo farci trovare pronti e concentrati".

"Finale? No, è una gara molto importante, niente altro. La finale è a Cardiff. Abbiamo due partite, l’avversario è molto bravo e gioca bene”. Merito di Sarri: “Sta facendo benissimo, fa giocare ottimamente la sua squadra e i risultati che hanno ottenuto sono lì a testimoniarlo” ha detto Zidane, che potrà contare su Cristiano Ronaldo e recura Kroos (“E’ pronto, è forte ed ha esperienza").

Il tecnico delle merengues non ha voluto dare indicazioni di formazione: "Difesa a tre o a quattro? Vedremo domani. Se gioca James? E' pronto a giocare, non posso dire altro. Benzema? Io lo vedo molto concentrato e si impegna molto. Sono contento di lui".

"Se temo l'effetto Pibe de Oro? Con tutto il rispetto per Maradona, che guardavo sempre quando avevo 14 anni ed è stato uno dei migliori se non il migliore di sempre, temo di più i giocatori che scenderanno in campo. Noi abbiamo le nostre armi e sarà una grande partita.”

In conclusione un ricordo della sua avventura italiana con la maglia della Juve: “La Juventus secondo me è molto simile al Real, lì s’impara a dare sempre tutto dall’inizio alla fine. In Italia sono cresciuto come calciatore e adesso sto crescendo come persona e come allenatore”.