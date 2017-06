Real, Zidane: "Juve? Sono diventato uomo a Torino..."

Dopo la grande paura dei primi 15 minuti, il Real ha conquistato la seconda finale consecutiva sotto la gestione Zidane e a Cardiff il tecnico francese troverà la "sua" Juventus. Una finale che preoccupa non poco Zizou, come confessato ai microfoni di Premium Sport: “Sarà un bel match perchè loro sono fortissimi e sappiamo quanto è difficile fargli gol, ma anche offensivamente hanno dei grandi giocatori".

"Per me sarà una partita speciale, perché il mio cuore è juventino - continua Zidane - Sono diventato un uomo a Torino, ho passato cinque anni bellissimi lì. Entrambi abbiamo meritato di andare a Cardiff, siamo contentissimi di giocarci per la seconda volta consecutiva una finale, il merito è tutto dei giocatori: ho una grandissima squadra, ma non siamo noi i favoriti".