Real, Zidane esalta Allegri: "Tra i migliori tecnici del mondo"

Poco più di una settimana alla finale di Cardiff, la seconda per Zidane da tecnico del Real Madrid, che in Galles si troverà di fronte la "sua" Juve, con cui nel 1998 perse in finale proprio contro le merengues: "Sono momenti tristi e difficili - ha raccontato l'allenatore francese a Uefa.com - ma fanno parte della carriera di un giocatore e bisogna accettarli. Sono solo contento di averla vinta dopo con il Real Madrid. In carriera ci sono sempre ricordi belli e brutti".

Una cosa che sa bene anche Gigi Buffon, che la Champions non è ancora riuscito a vincerla: "È un leader nato ed è stato un giocatore straordinario per tutta la carriera - ha detto Zizou - Guida la squadra ed è un gran capitano. Inoltre, ha sempre avuto belle parole per tutti i professionisti con cui ha avuto a che fare. Questo dimostra che è una bella persona, oltre che un grande portiere e un leader".

Parole al miele anche per il suo collega Allegri: "Merita tutto quello che ha avuto e ha dimostrato di essere fra i migliori allenatori al mondo. Ha ricostruito o almeno migliorato la Juve. Naturalmente è anche merito della società e dei giocatori, ma soprattutto dell'allenatore a capo del progetto. Lo rispetto molto".

Lo rispetta, ma non lo teme Zidane, soprattutto perchè in squadra ha un certo Cristiano Ronaldo: "Non ci sono parole che possano rendere giustizia a Cristiano Ronaldo. Dimostra quello è che ogni volta che scende in campo, segnando. Ora ha superato i 400 gol con il Real Madrid fra tutte le competizioni. Sono statistiche incredibili, ma con lui tutto è possibile".