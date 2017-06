Real, Zidane: "E' servito un grande Madrid per battere il Napoli"

Dopo il tris al Napoli l’allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane, dichiara ai miscrofoni di Premium: “Servivo io in panchina per battere le italiane? No, serviva un gran Real Madrid. Abbiamo fatto una grande partita così come loro. Abbiamo avuto un inizio strepitoso e abbiamo preso gol, poi è arrivato il pareggio e lì siamo rientrati in partita. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo sofferto ma non significa niente. Dobbiamo giocarci il ritorno, a Napoli soffriremo sicuramente e vedremo come andrà".

"Sono l’unico ad avere fiducia in Benzema? Non sono l’unico ad averne. Lo criticano ma lui ha personalità e per lui non è niente. Gli mancava il gol, l’ha fatto e sono contento per lui. Benzema non è solo un giocatore che fa gol, Karim fa molte cose importanti per noi. Ronaldo solo due gol in Champions? Lui è forte comunque, non ha segnato oggi ma non fa niente, abbiamo vinto 3-1 e aspettiamo il ritorno. L’importante è giocare bene come fatto in questo match”