Real, scoppia il caso Ronaldo. Il portoghese ai tifosi: "Figli di..."

Contestare il Pallone d'Oro? Al Santiago Bernabeu succede anche questo. Troppo delicato il palato dei tifosi delle Merengues, che nonostante il fresco titolo di campioni del mondo e il primato nella Liga, non hanno digerito la mini-crisi di gennaio che è costata l'eliminazione dalla Coppa del Re.

Il disappunto del pubblico Blancos ha avuto voce durante la gara contro la Real Sociedad e non ha risparmiato neanche Cristiano Ronaldo, reo di aver sbagliato un passaggio al 23' e fischiato sonoramente dallo stadio. L'asso portoghese (andato in gol poco dopo con un delizioso pallonetto) non ci sta e sbotta: "Figli di p... andate a...", la reazione rabbiosa e istintiva.

Uno sfogo ripreso dalla telecamere e che sembra davvero lasciare pochi dubbi: disappunto evidente e momenti di tensione contro il pubblico, che nell’ultimo periodo ha più volte 'beccato' CR7: "Vattene in Cina", uno degli slogan più ricorrenti dei tifosi della Casa Blanca. Una situazione che, per quanto sembri paradossale, il Napoli deve saper sfruttare: il 15 febbraio gli azzurri saranno protagonisti proprio al Bernabeu per gli ottavi di Champions (diretta in esclusiva su Premium Sport), forzare CR7 a sbagliare qualche passaggio potrebbe essere una buona idea...