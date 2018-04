Real, Ronaldo aveva 'provato' la rovesciata nella rifinitura allo Stadium

Il suo gol in rovesciata ha fatto il giro del mondo ed entrerà nella storia della Champions League e del calcio. Cristiano Ronaldo ha illuminato la sfida contro la Juventus e adesso il Real Madrid svela un particolare curioso. Nell'allenamento di rifinitura all'Allianz Stadium il fuoriclasse portoghese aveva provato un'acrobazia simile ma era stato 'sfortunato' perché il pallone aveva colpito il palo. In partita è andata decisamente meglio ma quel gesto in allenamento è comunque servito: come scrivono i blancos su Twitter, "l'esercizio porta alla perfezione".