Real, Ramos: "Sarebbe bello affrontare il Barça in finale di Champions"

"L’etichetta di favoriti per la Champions League non piace a nessuno, ma noi lo abbiamo dimostrato sul campo. Vogliamo restare umili e lasciare questi discorsi fuori dal campo. E’ chiaro, però, che se nella tua storia vinci dodici coppe gli occhi brillano in un altro modo".



Sergio Ramos risponde così a Diego Pablo Simeone che, dopo il derby di Madrid, ha indicato nei blancos i candidati numero 1 per la vittoria della Coppa dalle grandi orecche (sarebbe la terza consecutiva per le merengues).



L'Europa rappresenta per la squadra di Zidane l'ancora di salvezza per non chiudere la stagione a 'zero tituli': "Sarebbe triste per il madridismo, ma abbiamo ancora la Champions. Prima però dobbiamo eliminare la Juventus. Una finale con il Barcelona? Non c'è mai stata, sarebbe molto bello giocarla".