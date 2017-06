Real-Napoli, Sarri: "Serve tanta faccia tosta, Maradona può darci la carica giusta"

Manca poco alla sfida del Bernabeu (diretta esclusiva su Premium Sport HD alle 20:45) e il mondo Napoli è in fibrillazione tra il timore del grande Real Madrid e la consapevolezza di poter fare l'impresa nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Ecco le parole di Maurizio Sarri nella conferenza stampa della vigilia: "E' indispensabile avere un po' di faccia tosta, fare una partita timorosa sarebbe controproducente: vogliamo avere la follia di giocare il nostro calcio. Servirà per vedere a che livello siamo, ma la prima cosa a cui dovremo pensare è: che bello essere qui a giocarci un ottavo di Champions". Sulla formazione: "L'unico dubbio è se giocare con tre o quattro punte... farò una squadra il più offensivo possibile ma che sappia difendere in maniera buona, anche perché loro in ripartenza sono i più forti al mondo".



Sull'impatto del Bernabeu: "Per arrivare qui ho avuto un percoso di crescita graduale, non sono passato da 1.500 spettatori a 90.000 di botto: questo aiuta, anche se è un grande stadio. Non rimpiango la gavetta, dovrebbero farla tutti, tranne qualche eccezione. Prendete Guardiola, tanti club hanno visto che ha avuto subito successo e hanno preso tecnici molto giovani e li hanno bruciati".

“Accetto tutto tranne una prestazione timorosa - ha continuato Sarri - Un colpo di genio può deciderla, ma io guardo altro: a me la Playstation sta antipatica. Maradona? Spero che trovi qualche minuto per parlare alla squadra prima della gara. Le sue parole ci darebbero una grande carica”.

SARRI IN ESCLUSIVA: "PERSONALITA' LA PAROLA CHIAVE"

Maurizio Sarri ha parlato ai nostri microfoni prima della conferenza, cominciando dall'affetto dei tifosi azzurri a Madrid: "Il nostro pubblico è unico, ci ha sempre aiutato anche nei momenti difficili". Sulla partita: "Giochiamo contro i campioni del mondo, campioni di Spagna, hanno il Pallone d'Oro: per noi una partita quasi impossibile, vogliamo dimostrare di potercela giocare a questi livelli. I miei tireranno fuori il 100%, ma bisogna capire cosa significherà rapportato rispetto al Real". Ancora Sarri: "I complimenti di Zidane fanno piacere ma non cambia cosa penso sull'equilibrio della partita. Hanno giocatori con straripante qualità, sarà sfida pericolosissima anche quando sembrerà di averla in mano". L'impatto del Bernabeu: "Contrario all'allenamento allo stadio il giorno prima della partita, è un impianto affascinante ma anche il San Paolo non è piccolo ed è ugualmente caldo". La parola chiave per un match importante? "Personalità, bisogna averla per giocare contro questi campioni e tentare di imporre il nostro calcio anche se magari non basterà. Con una partita timorosa, andrebbe peggio. A livello di mentalità vedo i miei in crescita".

CALLEJON IN ESCLUSIVA: "NIENTE PAURA"

Prima della conferenza, Callejon ha parlato a Premium: "Hanno pochi punti deboli, sono una grande squadra. Ma noi arriviamo in un buon momento, con tanta fiducia e non saremo da meno". Sul timore che il Bernabeu può incutere a chi non ci ha mai giocato: "E' vero, alzi gli occhi e può spaventare ma una volta in campo dimentichi tutto". Poi, in sala stampa, ha aggiunto: "Il nostro entusiasmo e la nostra mancanza di maturità a livello europeo potrebbero anche aiutarci. Un pari segnando non sarebbe male".

ALBIOL IN CONFERENZA

Insieme a Maurizio Sarri in conferenza stampa anche Raul Albiol: “Conosciamo le loro caratteristiche, si tratta di una sfida difficile contro i campioni d’Europa e del mondo. Dobbiamo giocare con l’anima. Sarà difficilissimo al Bernabeu, ma dobbiamo uscire indenni da qui. Il pareggio all’andata sarebbe perfetto per noi, ma tenteremo di vincere perché è nelle nostre capacità. Tutti daranno il massimo, sia i giocatori più esperti che quelli più giovani. Ronaldo è sempre pericoloso, sono i numeri a testimoniarlo. Fermare i migliori giocatori del mondo è difficile, ci si può riuscire solo con il collettivo. Queste sono partite molto dure. Dobbiamo pensare che c’è anche una gara di ritorno a Napoli, noi faremo il nostro gioco e scenderemo in campo con la solita mentalità".