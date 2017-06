Real-Napoli, Dybala mette like a CR7

Se Alvaro Morata aveva detto "Juventus, batterò il Napoli per te", anche Paulo Dybala ha dimostrato di aver gradito la vittoria di Cristiano Ronaldo & co. in Champions League. Ma l'attaccante bianconero, più che gioire per il ko azzurro, ha voluto ribadire la stima per il campione del Real Madrid, mettendo like su Instagram alla foto postata dal portoghese dopo il 3-1 al Bernabeu. In Spagna addirittura ci hanno visto un possibile avvicinamento della Joya ai blancos, ma questa è una deduzione decisamente forzata.