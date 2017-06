Real Madrid, Zidane: "Vittoria meritata, i gol in fuorigioco? Succede"

Zinedine Zidane dopo la vittoria contro il Bayern Monaco dribbla le questione legate all'arbitro (come fa sempre, ndr): "Partita condizionata dagli errori arbitrali? Sì - le parole a Premium Sport -, ma io non parlo dell’arbitro: abbiamo giocato contro una grande squadra, forse la più forte in assoluto".



Il tecnico del Real Madrid sottolinea i meriti dei suoi: "Ci abbiamo creduto fino alla fine e siamo contenti perché penso che nell’arco delle due partite abbiamo meritato la semifinale: abbiamo segnato sei gol e ne abbiamo subìti tre. Poi i cambi hanno fatto bene, siamo contenti"



Ma cosa vi siete detti con Ancelotti a fine partita? "Sono cose che rimangono tra noi, lui era arrabbiato ma come me". Più decisivo Ronaldo o Kassai? "Ronaldo ha fatto tre gol. Due erano in fuorigioco? Succede". Sulle possibili rivali al sorteggio: "Sono tutte difficili, ma la Juventus sta dimostrando di essere una grande squadra".