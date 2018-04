Real Madrid, Zidane: "Ronaldo? Più bello il mio gol in finale..."

Zinedine Zidane ha travolto ancora una volta la "sua" Juve. Proprio come a Cardiff, i gol di differenza sono tre e stavolta il Real li segna allo Stadium, senza subirne neppure uno. Un'impresa che resterà nella storia del calcio.



"A vedere il risultato si potrebbe dire che siamo stati perfetti - spiega il tecnico a Premium Sport -, perché non è difficile venire qui a Torino e fare 3 gol, ma anche la Juventus ha avuto le sue occasioni. Abbiamo effettivamente fatto una grande partita, ma in alcune fasi abbiamo anche sofferto".



" Ronaldo? Sta dimostrando di essere uno dei migliori di sempre, è un giocatore diverso. In queste sere non sbaglia mai? In realtà un gol facile l’ha sbagliato. E se mi chiedete se è più bella la sua rovesciata o il mio gol contro il Leverkusen, dico il mio. Cosa dico ai tifosi della Juventus? Saranno arrabbiati e io sono dispiaciuto per loro, perché sono la Juventus ce l'ho sempre nel cuore".