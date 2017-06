Real Madrid, Zidane: "Ronaldo incredibile ma non siamo ancora in finale"

Il 3-0 all'Atletico avvicina il Real a Cardiff ma Zidane ai microfoni di Premium Sport predica calma pur sottolineando la grande prestazione dei suoi: "Siamo contenti di quello che abbiamo fatto, ma non siamo ancora in finale. Abbiamo fatto una bella partita e siamo soddisfatti per non aver subito gol, ma c’è una gara di ritorno".



Protagonista assoluto della sfida è stato Cristiano Ronaldo, autore di una fantastica tripletta: "È unico, nei momenti importanti c’è sempre: quando conta, segna sempre. Il merito è suo, non mio: è un grande professionista e vuole sempre vincere, una cosa incredibile: non si accontenta mai".



"Per chi farò il tifo tra Monaco e Juventus? Lo sapete" conclude il tecnico del Real che per i suoi trascorsi in bianconero tiferà per la squadra di Allegri ma forse in cuor suo in finale vorrebbe trovare il Monaco...