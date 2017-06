Real Madrid, Zidane risponde a Sarri: "Pressione su di noi? Siamo abituati..."

Zinedine Zidane in esclusiva ai microfoni di Premium Sport risponde a Maurizio Sarri alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League con il Napoli: "Dice che la pressione è tutta su di noi? Abbiamo sempre la pressione addosso, come al solito, ma siamo preparati per fare una buona partita".



Il Real Madrid troverà un ambiente incandescente: "Sappiamo di giocare in un campo difficile ma siamo abituati a fare queste gare e pronti per affrontare il match. Conosco i tifosi del Napoli, sono sempre con la squadra ed è bello giocare in un clima caldo. Questo stadio evoca poi bei ricordi perchè ho segnato una volta con la maglia della Juventus".



Al San Paolo ci sarà Cristiano Ronado ("Sta benissimo") e nonostante il rassicurante 3-1 dell'andata il tecnico dei blancos, forse in maniera anche un po' scaramantica, sottolinea: "Abbiamo il 50% di possibilità di passare, come il Napoli".