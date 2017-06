Real Madrid, Zidane risponde a Ronaldo: "Non sono stupido, l'ho fatto per il suo bene"

In Spagna il caso Cristiano Ronaldo continua a tenere banco: il fuoriclasse portoghese, dopo essere stato sostituito nell'ultimo match di Liga contro il Las Palmas, ha infatti manifestato tutto il suo malumore. "Perché togli me? Faccio di tutto per segnare il 2-1 e mi prendete per il c... Mancano 20 minuti", queste le parole rivolte a Zinedine Zidane all'uscita dal campo. Secondo il Mundo Deportivo, all'indomani della partita, CR7 avrebbe anche scritto questo messaggio: "Così no, proprio non va bene".



Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund, proprio Zizou ha provato ad abbassare i toni della vicenda in conferenza stampa: "È tutto nella norma. È normale che quando un calciatore viene sostituito si arrabbi. Ho preso la decisione per il suo bene. Non cambierei nulla. Sono tranquillo. Non sono stupido e lui è intelligente".