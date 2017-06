Real Madrid, Zidane: "Non sono scarso né un genio. Futuro? Vedremo"

Zinedine Zidane ovviamente felice ai microfoni di Premium Sport: “Siamo molto contenti anche perchè nessuno era mai riuscito a vincere due Champions League di fila ma abbiamo lavorato molto per fare questa doppietta in questa stagione. Quando hai grandi giocatori è più facile lavorare bene".



Il tecnico del Real Madrid spiega la partita: "Abbiamo giocato contro una bella Juventus, abbiamo sofferto nel primo tempo, poi nella ripresa siamo usciti fisicamente, abbiamo giocato meglio e nel complesso abbiamo meritato la vittoria".



Perez ha detto che Zidane è un genio: "Non ero scarso prima e non sono un genio adesso. Sono un appassionato del calcio, lavoro tanto con il mio staff e l’unica cosa che so è che sono in un grande club". Il francese però non sciogle il dubbio sul suo futuro: "Siamo contenti, adesso dobbiamo solo pensare a riposarci. Poi vedremo".



La Juventus può ambire ad altre finali? "Sì, anche perché è un grande club. Hanno fatto una stagione straordinaria poi alla fine vince solo una squadra ma ha meritato di essere in finale. Sono del Real Madrid ma ho fatto cinque anni alla Juve e sarà sempre nel mio cuore".