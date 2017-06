Real Madrid, Zidane: "Non siamo peggio dell'anno scorso..."

Real Madrid-Atletico sarà la prima semifinale di Champions: è la quarta volta consecutiva che va in scena il derby in Europa dopo le finali del 2014 e del 2016 e i quarti del 2015. Ecco le principali dichiarazioni di Zinedine Zidane nella conferenza stampa della vigilia.



"Dobbiamo pensare solo alla partita di domani, non al ritorno: il pubblico del Bernabeu è sempre un "plus" per noi. Ma non siamo favoriti, è 50-50, come sempre prima di un confronto a eliminazione diretta. I precedenti favorevoli? È una semifinale di Champions, il passato non conta nulla, per noi e per loro. Il passato è passato. Il futuro? Sono concentrato solo sulla partita, neppure su quella di sabato. Quello che succederà non lo sa nessuno, né voi, né io, e neppure mi interessa"



"Non possiamo dire che ci segnano con facilità anche se non riusciamo a tenere la porta inviolata come l'anno scorso. Dobbiamo evitare che le cose si complichino subendo gol. Ma fa parte del calcio: l'Atletico ha le sue armi per farci male. L'importante per noi è segnare un gol in più dell'avversario: certo, domani sarebbe importante anche non subirne".



"Sicuramente non siamo peggio dell'anno scorso perché se siamo arrivati in semifinale vuol dire che siamo stati fenomenali, vediamo se siamo più forti. Quando arrivi a fine stagione, un po' d'ansia c'è sempre, ma è la pressione giusta prima di partite così importanti. Ma siamo abituati a giocarle. L'Atletico si migliora ogni anno, è una squadra che ci mette sempre in difficoltà. Lotta sempre, conoscono i loro punti di forza e li sfruttano. Ma anche noi abbiamo i nostri"



"Keylor Navas sta bene, è concentrato su quello che deve fare. Varane ha recuperato, Pepe non ancora. James Rodriguez lo vedo bene, le sue ultime partite sono state positive. I numeri di Cristiano Ronaldo sono impressionanti. io ho avuto la fortuna di giocare col Ronaldo brasiliano e anche lui era un giocatore straordinario. Ho un po' di invidia perché io non segnavo così tanto, facevo assist, ma non avevo il loro senso del gol"