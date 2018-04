Real Madrid, Zidane: "Non faremo calcoli"

Zinedine Zidane non si fida. Alla vigilia del ritorno delle semifinali di Champions League contro il Bayern Monaco il tecnico del Real Madrid ha ben chiaro l'atteggiamento che devono tenere i suoi giocatori: "Quanto abbiamo messo in mostra all’andata (vinta 2-1 ndr) è stato buono, però adesso c’è un’altra partita da giocare e abbiamo ancora molto da dimostrare. Dobbiamo scendere in campo e vincere. Segnare il prima possibile, non speculare e non difenderci".



Kiev è distante solo 90': "Il Bayern è un gran club, ma se noi giochiamo al massimo possiamo fare grandi cose. Poter andare in finale per il terzo anno sarebbe qualcosa di incredibile".



Sulla formazione: "L'assenza di Carvajal? Siamo in tanti e ho parecchie soluzioni. L’importante è che tutti si mettano a disposizione, anche per giocare da laterali. Nacho è fuori da un mese, però adesso è pronto. Se sono pronti per andare in panchina significa che possono anche giocare. Faremo il possibile per aver Isco, però non rischieremo nulla".



"Ho sempre detto che qui sono contento e che voglio restare, le cose non sono cambiate. Ma il futuro non conta, pensiamo unicamente alla partita di domani" conclude il tecnico dei blancos.