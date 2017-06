Real Madrid, Zidane: "Niente calcoli, vogliamo vincere e basta"

"So che dovremo avere lo spirito giusto e partire molto forte, ma non faremo calcoli. Vogliamo vincere e basta, anche se siamo consapevoli delle difficoltà che troveremo". Zinedine Zidane è prudente alla vigilia dei quarti di ritorno di Champions, fra il suo Real Madrid e il Bayern Monaco (diretta tv esclusiva martedì alle 20:45 su Premium Sport HD). I campioni d'Europa in carica hanno vinto per 2-1 in Germania, ma non si sentono al sicuro, consapevoli della forza dei rivali.



"In casa o fuori, il Bayern non cambia il suo modo di giocare - spiega il tecnico dei blancos - e per questo ci renderà comunque la vita difficile. Sono certo che loro faranno una grande prestazione, e anche noi dovremo giocare al meglio: a decidere questa sfida potrebbero essere dei dettagli". Confermato il forfait di Gareth Bale: "Ha dei fastidi che gli impediranno di giocare domani, ma spero di recuperarlo per il 'Clasico' di domenica. Chi gioca al suo posto contro il Bayern? L'ho già deciso ma non ve lo dico".