Real Madrid, Zidane: "Ma quale fortuna, il calcio è così: vittoria di qualità"

Zinedine Zidane non vuole sentire parlare di vittoria immeritata o fortuna: “Nel primo tempo abbiamo sofferto, non siamo entrati bene in campo - le parole del tecnico del Real Madrid a Premium Sport -, come invece ha fatto il Napoli. La prima parte di gara l'hanno fatta loro, poi siamo usciti alla distanza. Non siamo però stati fortunati perché nel calcio non esiste la fortuna, abbiamo vinto 3-1 facendo un secondo tempo di qualità".



Prosegue il francese: "Il calcio è così, non si può giocare sempre bene e ogni tanto ci vuole un po’ di sofferenza. Noi dobbiamo pensare solo è che abbiamo fatto un secondo tempo migliore del primo dove siamo rimasti troppo nella nostra metà campo". Infine, Zidane chiude con un sorriso: "Io come allenatore sono la maledizione delle italiane? No, io ho perso tante partite anche in Italia. Ho vinto questa gara e siamo contenti".