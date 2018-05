Real Madrid, Zidane: "La Champions più bella"

Zinedine Zidane entra nella storia: è il primo allenatore ad aver vinto la terza Champions League di fila. Ma qual è il segreto del tecnico del Real Madrid? "Non c’è un segreto, ci siamo riusciti con il lavoro e con il talento. L’importante è che lavoriamo tutti insieme, non conta il singolo, conta quello che facciamo durante tutto l’anno. Una vittoria di tutti, non si vince singolarmente: godiamoci questo momento".



Così lo spagnolo a Premium Sport: "Abbiamo avuto difficoltà in campionato e quindi è stato importante concludere la stagione così, stiamo facendo la storia. Bale ha fatto una grandissima partita. Qual è la Champions League più bella di queste tre? Sono tutte bellissime ma l’ultima è sempre la più bella. Io più bravo da giocatore o da allenatore? Da giocatore".



Infine, sulle dichiarazioni di Cristiano Ronaldo: "Vedremo cosa succederà".