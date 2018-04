Real Madrid, Zidane: "L'andata non conta, ci sarà da soffrire"

Il Real Madrid arriva al Parco dei Principi per il ritorno degli ottavi di Champions League forte del 3-1 conquistato al Bernabeu, ma Zinedine Zidane non si fida: "L’ambiente sarà molto caldo - ha detto il tecnico francese nella conferenza stampa della vigilia - Il vantaggio dell’andata non conta, ci siamo preparati per qualsiasi tipo di sorpresa e siamo concentrati e pronti per fare una grande partita, che duri 90 minuti o forse anche di più".

Il Paris Saint-Germain sarà privo della sua stella Neymar, che oggi ha iniziato la riabilitazione, ma per Zidane questo non sarà un vantaggio: "Per noi non fa differenza perché al suo posto ci sarà un altro ottimo giocatore - ha detto il tecnico francese - Conosciamo molto bene Di Maria, può giocare in qualsiasi posizione, si muove bene, è veloce ed ha un gran tiro. Cercheremo di fare il nostro gioco per evitare che ci mettano in difficoltà, vediamo cosa accadrà".

Il tecnico dei Blancos torna a casa, ma vuole concentrarsi solo sulla partita: "Per me è sempre un piacere tornare in Francia, non lo faccio spesso ed ogni volta è speciale. Le mie sensazioni però passano in secondo piano, l’importante è fare una grande partita con il Psg che farà di tutto per complicarci la vita e per passare il turno. Sappiamo della pressione ambientale che ci attende, ma siamo preparati. L’unica cosa a cui dovremo pensare sarà la nostra partita".

"Domani sarà una partita importante, ma non è una finale, è un match per approdare ai quarti. Sappiamo come si affrontano partite del genere” ha concluso l'allenatore degli spagnoli, che è rimasto abbottonatissimo sulla formazione ("Ritengo che tutti possano giocare domani").