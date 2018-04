Real Madrid, Zidane: "Juve? È il calcio, siamo passati noi"

"Questo è il calcio, alla fine siamo passati noi". Zinedine Zidane liquida in fretta quello che non gli va a genio e quando gli chiedono cosa ha imparato dalla lezione di Real Madrid-Juve risponde così, con due parole: "Fa parte del passato, ho parlato col mio staff e i giocatori, guardiamo avanti". Al punto da apparire quasi sfacciato: "Noi non ci cag... addosso, questo non esiste, a noi piace giocare queste partite".



È la vigilia della semifinale d'andata col Bayern, da giocare a Monaco. E Zizou mostra solo fiducia: "Stiamo bene dal punto di vosta fisico e psicologico. Siamo pronti a fare una grande partita. Non ci sono favoriti, è un confronto diverso da quello dell'anno scorso, sappiamo che soffriremo, ma questo è il calcio. Real sempre avanti con me nei turni a eliminazione diretta? Fa parte del d.n.a. del club, della sua storia".



"Il ritorno di Sergio Ramos è molto importante per noi. Quando c'è, è meglio: è il capitano e il leader. Benzema? Difenderò i miei giocatori fino alla fine, perché sono quelli che mi danno soddisfazioni tutti i giorni. Conosciamo il peso di Cristiano Ronaldo, spero stia bene domani".