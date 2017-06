Real Madrid, Zidane: "Isco e Bale possono giocare insieme"

Dopo Massimiliano Allegri, tocca a Zinedine Zidane parlare alla stampa nel Media Day del Real Madrid in vista della finale di Champions contro la Juventus. "Siamo molto contenti di essere arrivati a questo appuntamento, siamo coscienti di quanto sia difficile, abbiamo lavorato molto duro e lo abbiamo meritato. La squadra sta bene, mancano quattro giorni, altri quattro allenamenti e ci concentreremo su quello che andrà fatto".



A Cardiff non ci saranno favorite: "E' una finale, sono 90 minuti diversi, loro hanno difeso bene fin qui mentre noi abbiamo segnato tantissimo ma questo non ha nulla a che vedere con la partita di Cardiff. Quest'anno sono in finale le due migliori squadre: le possibilità di alzare la Coppa sono 50 e 50".



In casa Real il grande dubbio è l'utilizzo o meno di Bale: "Noi siamo contenti che Gareth sia tornato in squadra, sta bene dopo aver sofferto per un infortunio serio ed è pronto come tutti gli altri. Siamo tutti disponibili, dovrò fare una scelta tra i 23 a mia disposizione: chi giocherà e chi andrà in panchina, altri non potranno essere nemmeno convocati ma hanno fatto una stagione straordinaria. Per me questa è la decisione più difficile, ora non posso dire se ho deciso o cosa ho deciso. Isco e Bale hanno giocato insieme 16 gare, si parla del ballottaggio ma possono anche giocare insieme. La cosa più importante è che entrambi siano in buone condizioni, Gareth ha meno minuti nella gambe ma sta bene. Isco lo conosciamo, sappiamo che giocatore è e lo ha dimostrato, è in grande forma".



Il pericolo numero 1 per i blancos è Dybala ma Zidane sottolinea che "tanti giocatori nella Juve sono forti, possono citarne tre o quattro di cui si parla di più ma sono tutti bravi e tosti. Per noi non cambia nulla che i bianconeri si schierino a tre o a quattro: giocano bene con entrambi i moduli".



Il tecnico allontana quindi il discorso relativo al rinnovo: "Il mio contratto dura ancora n anno, io voglio stare ancora qui, sono contento e anche la società lo è. Il futuro è la gara di sabato. Ho fatto cinque anni alla Juve e ho bei ricordi ma ho il Dna del Real Madrid, qui mi sento a casa: quando sono arrivato mi sono sentito ben accolto, sarò sempre tifoso del Real".