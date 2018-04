Real Madrid, Zidane: "Il risultato dell'andata non conta"

Zinedine Zidane predica prudenza alla vigilia del ritorno dei quarti di Champions League contro la Juventus. "Il 3-0 dell'andata? Non cambia niente, domani è un'altra partita, sarà diversa, c'è il 50% del quarto di finale ancora tutto da giocare. Per noi è come una finale e quindi daremo il massimo. Servirà un'altra grande gara per eliminare i bianconeri" spiega in conferenza stampa il tecnico del Real Madrid.



Sergio Ramos non ha nascosto che gli piacerebbe una finale contro il Barcellona: "Dobbiamo concentrarci su di noi e su quello che dobbiamo fare per passare il turno. Poi si vedrà". Il tecnico delle Merengues non vuol sentire parlare nemmeno di Real favorito per la vittoria finale: "A me interessa dimostrare quello che sappiamo fare. Nel calcio bisogna rispettare gli avversari, giocare per 90 minuti e mantenere la concentrazione, così possiamo vincere".



Nei blancos c'è qualche problema in difesa dove non ci saranno l'infortunato Nacho e lo squalificato Sergio Ramos, ma arrivano buone notizie sul fronte Vallejo: "Jesus si è allenato bene fino alla fine In ogni caso se si dovessero verificare dei problemi ci adatteremo alla situazione, siamo pronti".



Non manca un elogio per Ronaldo, autore di un gol da favola allo Stadium: "Impossibile immaginare di giocare senza Cristiano, ma fortunatamente lui è un nostro giocatore e ne siamo contenti. Moltissime persone si ricordano ancora di Di Stefano, così come tantissime persone si ricorderanno di Cristiano".



Il confronto tra Spagna e Italia in questa stagione è stato finora fallimentare per il calcio italiano: "Ma non credo che questo significhi debolezza. Quel che è certo è che la Liga è uno dei migliori ambienti dove si può stare ed è un campionato con giocatori straordinari".



Infine, su Buffon: "Domani potrebbe essere la sua ultima partita in Champions? Non ci pensiamo. Buffon è una grandissima persona e un grande giocatore. Detto questo, però, noi pensiamo alla partita e noi vogliamo passare ed eliminare la Juve. Poi non so cosa succederà con Gigi, però quello che ha fatto e quello che è rimane. È un grandissimo".