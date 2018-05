Real Madrid, Zidane: "Fame di vittorie intatta"

Terza finale consecutiva di Champions League per il Real Madrid, qualcuno si chiede se le motivazioni dei blancos siano le stesse del 2016 e Zinedine Zidane si fa serio in conferenza: "Nessuno può dire che il Liverpool abbia più fame di vittoria di noi: la nostra voglia, la nostra fede e il nostro impegno sono intatti. Siamo il Real, questo club ragiona così: abbiamo sempre voglia di vincere qualcosa in più".



Zidane, al solito, non dà indicazioni sulla formazione ("Non dico nulla") ma esprime gratitudine ed affetto a tutto il suo gruppo: "A parte l'undici titolare, per noi allenatori questo è un momento difficile: ci sono tanti giocatori arrivati fino a Kiev e che nemmeno si cambieranno, non giocheranno nemmeno un minuto. Non se lo meritano, però è così".



Zizou fa una sola eccezione: "Cristiano Ronaldo è il migliore di tutti".