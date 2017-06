Real Madrid, Zidane e il rito pre-Champions: la grigliata

Magari è semplicemente un modo per cementare il gruppo. O forse è scaramanzia. Zinedine Zidane ha riunito tutta la squadra a Valdebebas per una grigliata: il centro d'allenamento trasformato in un luogo da cerimonia, con tavoli apparecchiati e dotati rigorosamente di ombrelloni per ripararsi dal sole di Madrid. L'anno scorso, prima della finale di Champions a Milano contro l'Atletico, il tecnico del Real fece lo stesso e a San Siro andò decisamente bene con il rigore di Cristiano Ronaldo che portò l'Undecima alla Casa Blanca.



Così, prima di affrontare la Juve a Cardiff, Zidane ha voluto ripetere quello che sta diventando un rituale: Marca, quotidiano di Madrid, entra nel dettaglio comunicando la disposizione dei tavoli. Alvaro Morata, l'ex juventino, era con la sua fidanzata, Lucas Vazquez e compagna e Nacho. Al pranzo mancavano solo Pepe e Coentrao. Ecco, le foto dell'anno scorso mostrano di sicuro la presenza di Pepe: chissà se saranno anche altri dettagli a cambiare.