Real Madrid, Zidane: "Con la Juve una partita speciale"

Alla vigilia della rivincita della finale di Champions League dello scorso anno il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, torna sulla partita di Cardiff: "È stato tutto l'insieme. Non solo il mio discorso, erano i giocatori che ci tenevano a difendere il titolo. Quando è cominciata la ripresa, siamo scesi in campo più determinati. Abbiamo giocato di più nella metà campo avversaria e le cose sono andate bene per noi. Il mio discorso e la determinazione dei giocatori insieme ci hanno permesso di arrivare al successo". Successo che l'allenatore francese sogna di ripetere anche quest'anno (sarebbe il terzo di fila): "Questa squadra ha avuto risultati straordinari in Champions. Ora proviamo a mantenere la tradizione, cerchiamo di pensare che abbiamo la possibilità di vincerla ancora e, ancor di più, di difendere il titolo".

"Quella contro la Juve - ha detto Zidane in un'intervista al sito della Uefa - è una sfida speciale per me, perché il Real Madrid e la Juventus sono due squadre che mi hanno dato molto. Una volta che inizierà la partita, però, non ci penserò più: cercheremo solo di fare quello che dobbiamo. Sappiamo che sarà una partita complicata e difficile, perché loro sono cresciuti ancora quest'anno. La nostra mentalità vincente? Alla Juve era lo stesso - spiega il tecnico - Ai tempi arrivavo dalla Francia, dove se pareggiavi o perdevi fuori casa non importava troppo. Alla Juve questo non sarebbe mai potuto accadere: dovevi vincere ogni partita, e lo stesso vale per il Real Madrid. Per quanto riguarda la mentalità vincente, sono due squadre molto simili".

E in tema di vittorie e trofei Zidane la sa sicuramente lunga: "Vincere da allenatore è molto più bello: me lo aveva detto Ancelotti, 'vedrai...', e infatti ho visto. Da giocatore ho vinto, ma anche se pensavo al gruppo perché ero uno della squadra, quando preparavo le partite mi concentravo su di me. Oggi alleno e sono responsabile di 25 giocatori, quindi è totalmente diverso".

In chiusura una dichiarazione d'amore ai Blancos: "Il Real per me significa tutto perché mi ha dato tutto. Ricordo quando il presidente Florentino Pérez mi ha portato qui, perché è stato lui a volermi. Gli devo tutto. Ero un giocatore e ora sono allenatore. Ormai sono a Madrid da 17-18 anni e mi sono ambientato bene, e lo stesso vale per la mia famiglia. Devo tutto al presidente, al club e ai tifosi, che mi hanno sempre dimostrato il loro affetto. È la mia storia e spero che continui".



Ai microfoni di Premium Sport e in conferenza stampa Zidane ha confermato il forte legame con la Juve e non ha escluso di tornare un giorno a Torino: "Allenare i bianconeri? Mai dire mai". Quindi il tecnico ha messo nuovamente in guardia i suoi: "Mi preoccupa tutto dei bianconeri perché sono una grande squadra. Cardiff ormai fa parte del passato, domani sarà tutto diverso: si tratta di una doppia sfida e non di una gara secca. Noi vogliamo disputare una bella partita".



Spazio poi a una considerazione su Dybala: "Bravissimo giocatore, non lo dico io ma lo sta dimostrando in campo. Se può giocare nel Real Madrdi o nel Barcellona? Sì, come tutti i calciatori forti".