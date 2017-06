Real Madrid, Zidane come Leonida: "Siamo soli contro tutti"

"Oggi siamo soli, caballeros". Comincia così il video motivazionale che, stando a quanto rivelato da Marca, Zinedine Zidane ha mostrato alla squadra in vista della finale di Champions con la Juve. A parlare non è lui, ma Gerard Butler. O meglio, Leonida, il personaggio interpretato dall'attore hollywoodiano nel film Trecento. C'è il guerriero di Sparta davanti ai suoi soldati, ma la battaglia che sta per combattere non ha nulla a che vedere con l'antica Grecia. La sua voce, ovviamente, è doppiata.



"Difendiamo la nostra famiglia contro tutto e tutti - dice il "madridista" Leonida nel film - La voglia di farci cadere ci ha fatto più grandi, ma la nostra forza è in noi stessi. Dimostriamo a tutti chi siamo secondo i valori del nostro calcio: umiltà, impegno, concentrazione, determinazione, lavoro. La stampa vuole vederci perdere e soffrire". Finale epico prima dell'assalto: "Vamos a por la victoria". Traduzione inutile.