Real Madrid, Zidane: "Avrei evitato la Juventus. Abbiamo il 50% di possibilità"

"La Juventus è stata importante per la mia carriera, ho giocato con loro cinque anni e mi sarebbe piaciuto evitarla, ma il sorteggio ha deciso così. Mi concentrerò su quell'appuntamento e lascerò da parte ciò che ho vissuto lì". Zinedine Zidane, alla vigilia della gara contro il Girona, commenta così il sorteggio dei quarti di Champions League: le merengues se la vedranno con i bianconeri desiderosi di rivincita dopo il ko nella finale di Cardiff.



Il tecnico francese avrebbe fatto a meno di affrontare la squadra di Allegri non solo per una questione 'sentimentale': "È una Juve forte come quella dello scorso anno, sono molto competitivi e sarà una doppia sfida molto difficile ed equilibrata. Direi che le chance di passare il turno sono 50 e 50%". Per Zizou non ci sono dunque facoriti.