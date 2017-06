Real Madrid: Zidane, 13 milioni per il trionfo in Champions

Arriva un'altra rivelazione piuttosto scioccante dai rapporti pubblicati da Football Leaks: stando a quanto rivela Der Spiegel, il settimanale tedesco in possesso di questi dati, Zinedine Zidane avrebbe guadagnato 13 milioni di euro grazie al trionfo in Champions ottenuto il 28 maggio 2016 nella finale contro l'Atletico Madrid.



Il resoconto è piuttosto dettagliato: quando Zidane ha sostituito Benitez a gennaio 2016, ha firmato un contratto di due anni e mezzo con ingaggio annuale pari 5.781.818 euro, con una clausola che gli avrebbe permesso di raddoppiare questa cifra nel caso in cui avesse vinto subito la Champions League. Inoltre, per lo stesso trionfo, avrebbe ottenuto un bonus di 1,5 milioni di euro, arrivando così al totale di 13 milioni in più rispetto allo stipendio base.



Der Spiegel ha reso noto anche il bonus guadagnato da Cristiano Ronaldo per il trionfo in Champions: CR7 ha intascato 3,68 milioni di euro dopo aver segnato il rigore che ha portato l'Undecima a Madrid.