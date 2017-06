Real Madrid, troppe richieste: i biglietti per Cardiff alla lotteria

La finale di Champions League si avvicina ogni giorno di più e con essa anche la febbre dei tifosi per avere il prezioso ticket per Cardiff (mentre tutti gli altri potranno seguirla - anche in 4K - su Premium Sport). Il Real Madrid ha comunicato di avere ricevuto richieste per 44.755 biglietti, di cui 13.202 dagli abbonati: quasi tre volte i posti riservati ai blancos, 17.518.



Di questi, tolti quelli riservati a dirigenti, familiari di giocatori e staff, sponsor e vip vari, solo 14.645 (il 77%) saranno riservati ai tifosi. Per rendere la scelta più democratica, le merengues hanno deciso per il sorteggio davanti a un notaio. L'evento di giovedì sarà anche trasmesso in diretta su Real Madrid Tv: una sorta di lotteria per ottenere l'ambito biglietto, che non sarà rivendibile a terzi.