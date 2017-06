Real Madrid, tripletta da record per Cristiano Ronaldo

La tripletta (la settima in Champions, la 42.ma al Real) segnata da Cristiano Ronaldo all'Atletico Madrid nella semifinale di andata al Bernabeu non permette solo al Real Madrid di avere più di un piede nella finale di Cardiff ma aiuta il portoghese a conquistare alcuni dei (pochi) record che ancora gli mancavano, oltre a rintuzzarne altri. Innanzitutto è il primo giocatore a segnare due tris consecutivi in due partite di Champions (prima con il Bayern, ora con l'Atletico).



CR7, prima del derby, ripartiva dai 100 gol segnati in Champions che quindi diventano 103: da solo, ha segnato più reti di tutte quelle fatte dall'Atletico Madrid in Champions in tutta la sua storia (proprio 100). Non solo: dopo i 2 gol tra girone e ottavi di finale, il portoghese ne ha segnati già 8 tra quarti e semifinali (e manca la partita del Vicente Calderon). In totale fanno 11 presenze stagionali europee condite da 10 marcature.



Con le tre reti all'Atletico, inoltre, Ronaldo supera Alfredo Di Stefano come gol segnati nelle semifinali di Coppa Campioni/Champions League: 13 (record assoluto) a 10. Infine, il fenomeno del Real Madrid è arrivato a 52 gol nelle partite valide per la fase ad eliminazione diretta di Champions (più che in quelle dei gironi, 51). In blancos sono 389 partite e 400 gol! Siamo a maggio ma il Pallone d'Oro sembra prendere ancora la strada di Funchal...